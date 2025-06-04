МЧС выдало грозное предупреждение волгоградцам

Резкое ухудшение погоды ожидается сегодня, 4 июня, и завтра в некоторых районах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, предупреждение начало действовать сегодня, а вероятность сильных дождей, ливней в сочетании с грозами, градом и усилением ветра 20-25 метров в секунду сохранится до конца сегодняшних суток, а также в течение ночи и утра 5 июня.
Напомним, несколько дней назад синоптики также предупреждали об урагане, грозах и ливнях на некоторых территориях. Сильные дожди прошли, например, в Дубовском районе, миновав Волгоград и Волжский. А в Киквидзенском районе выпал град.
Фото V102.RU (архив)