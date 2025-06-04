В Волжском полиция устанавливает личность устроившего дебош с ножом мужчины





В Волжском полиция организовала проверку по факту дебоша, устроенного мужчиной в парковой зоне у кафе по адресу ул. Пионерская улица, д.18А. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в местных Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой неизвестный кидается на прохожих с ножом.





Судя по сообщениям очевидцев, конфликт произошёл вечером в 18:50. Мужчина бросил окурок в переполненную урну, после чего загорелся мусор. Несколько подростков сделали мужчине замечания с просьбой потушить возгорание, однако в ответ услышали нецензурную брань.

Позже агрессор начал угрожать и кидаться на своих оппонентов с ножом. Дебошира остановили лишь другие мужчины, которые собой преградили ему дорогу.

В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали журналистам, что заявлений от участников произошедшего в полицию до сих пор не поступало, однако по факту запечатлённого на видео эпизода организована проверка.

- По данному факту организовано проведение проверки. Все участники будут установлены, а их действиям дана правовая оценка, - подытожили в пресс-службе регионального главка.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me