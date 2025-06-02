Здоровье

149 детей «из пробирки» родились за пять месяцев в Волгограде и области

Здоровье 02.06.2025 21:10
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02.06.2025 21:10


В Волгоградской области с начала 2025 года благодаря ЭКО рождены 149 детей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию региона, с помощью экстракорпорального оплодотворения стать матерями смогли 136 жительниц региона. 

Напомним, что ЭКО проводится за счет средств ОМС в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья». Всего в январе-феврале было выполнено 80 таких процедур. Чаще всего ЭКО проводят женщинам в возрасте 35-39 лет.

В 2024 году в Волгоградской области было выполнено 1259 бесплатных процедур ЭКО, треть из которых увенчались успехом. В частности, забеременеть смогли 535 женщин, а на свет появились 399 детей, среди которых были и восемь пар близнецов.

Фото: сгенерировано shedevrum.ai

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