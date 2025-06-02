



Уголовное дело в отношении 16-летнего водителя, задержанного сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области после побега с места смертельного ДТП, предстоит раскрыть следователям СУ СКР по региону. В пресс-службе следственного управления ИА «Высота 102» сообщили подробности совершенного подростком преступления. Оказалось, что после наезда на погибшего водитель не просто скрылся с места, но и пытался замести следы преступления.

Напомним, что смертельный наезд на пешехода юный водитель, управлявший в ночь на 1 июня автомобилем «Лада Гранта», совершил в Алексеевском районе между хуторами Стеженским и Помалинским. Не оказав помощи пострадавшему, подросток поспешил сбежать с места происшествия. Фото с места ДТП сегодня предоставили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.





– Поздно вечером 30 мая подросток, не имея водительского удостоверения и не получив разрешения от отца, взял автомобиль и вместе с несовершеннолетним другом отправился из станицы Алексеевская в город Урюпинск, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – Между хутором Стеженским и хутором Помалинским Алексеевского района он совершил наезд на мужчину, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте. После происшествия подросток, испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП.

Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, автомобиль, на котором он убил человека, 16-летний подросток попытался спрятать в лесу, однако позже транспортное средство было обнаружено правоохранителями. На машине, с которой юноша скрутил номера, судя по фото ГУ МВД России по Волгоградской области, имеются характерные для наезда на пешехода сильные вмятины.





Уточняется, что погибшему в ДТП мужчине было 54 года.

Уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по факту происшествия будут расследовать сотрудники СК России в связи с юным возрастом водителя. Молодой человек подозревается по п. п. «б», «в» ч. 4 с. 264 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное водителем без прав и сопряженное с оставлением места происшествия.

Ранее сообщалось, что Алексеевский районный суд Волгоградской области отправил подростка в СИЗО сроком до 31 июля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области