Суд отправил в СИЗО сбежавшего с места смертельного ДТП 16-летнего волгоградца





В Волгоградской области Алексеевский районный суд отправил в СИЗО 16-летнего водителя, задавившего в ночь на 1 июня пешехода. После ДТП, напомним, молодой человек скрылся с места происшествия, однако по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.





Согласно данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в 03.00 1 июня не имеющий прав водитель «Лада Гранта» на 57-м километре автодороги «Урюпинск - Дубовский - Алексеевская» совершил наезд на пешехода, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении. В результате наезда мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

По предварительной информации, водитель отечественной легковушки перед наездом на пешехода даже не пытался затормозить.

– Таймуразу А. постановлением Алексеевского районного суда Волгоградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 июля 2025 года, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области 2 июня.

Впрочем, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Видео: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области