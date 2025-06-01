Третье за сутки ЧП на желдороге произошло в российском регионе

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Расследования 01.06.2025 12:42
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01.06.2025 12:42


В Брянской области зафиксировано еще одно повреждение железнодорожных путей. Об этом, как передает V102.RU, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

- Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Пострадавших нет, - сообщил глава региона.

Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования, по его словам, на данном участке не осуществляется.

По информации Telegram-канала Baza, повреждение путей произошло во время движения путеизмерительного поезда. Состав не поврежден.

Напомним, что 31 мая в 22:50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия погибли 7 человек, десятки пострадали.

1 июня в Курской области около 3 часов ночи проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление ведомства.

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