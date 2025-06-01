Брянский губернатор назвал подрыв причиной обрушения моста на поезд





Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения на пассажирский поезд автомобильного моста стал подрыв. Об этом, как сообщает V102.RU, глава региона заявил телеканалу «Россия 24». Видео опубликовали ряд Telegram-каналов.

- Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов-Москва, где было 388 пассажиров, - сказал Богомаз.

По его словам, в результате погибло 7 человек. Ранения получили десятки человек, в том числе трое детей. Из них 8-месячный мальчик в тяжелом состоянии. Младенца планируют отправить в Москву.

Ранее сообщалось, что 31 мая в 22 часа 50 минут на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд.

Известно, что обрушение произошло за несколько секунд до приближения поезда. Погибла вся локомотивная бригада, так как состав протаранил уже упавшую на пути конструкцию путепровода.

Напомним, что аналогичное ЧП произошло и в Курской области, где мост обрушился во время движения грузового состава.

Видео: Пул №3 / t.me