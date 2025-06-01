Движение на «трешке» в Волгограде затруднено из-за крупного ДТП

Крупное ДТП произошло сегодня, 1 июня, на Третьей продольной в Волгограде в районе «шайбы». Об этом, как передает V102.RU, сообщают очевидцы происшествия.





Волгоградцы делятся в соцсетях видеокадрами последствий аварии с участием грузовой «Газели» и автомобиля Mercedes. Оба транспортных средства сильно пострадали. Иномарка впечаталась в ограждение путепровода. Фургон лежит на боку.

Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД России по региону. Данных о пострадавших пока не поступало.





Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что в районе аварии образовался затор протяженностью около 400 метров. Движение затруднено.

Видео: Жесть Волгограда / t.me