Экология

В Волгограде руины рынка «Олимпия» переехали в Проломный овраг

Экология 30.05.2025 21:34
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30.05.2025 21:34


В Дзержинском районе Волгограда экологи бьют тревогу из-за захламления Проломного оврага в границах гаражного кооператива «Спутник» строительными отходами. Как сообщает ИА «Высота 102», активисты зафиксировали, как автомобиль «КАМАЗ» с государственным номером Н143НУ134 сначала загрузился отходами от сноса рынка «Олимпия» на ул. 8-й Воздушной армии, после чего вывалил груды битого кирпича на окраине города.



- Водитель цинично превратил гаражный кооператив в свалку, демонстрируя вопиющее пренебрежение к городу и его жителям. Кто заказчик? Почему мусор везут с бывшего рынка в гаражный комплекс? Куда смотрят контролирующие органы, - задаются вопросами общественники на свой официальной странице в Telegram-канале.

Ранее редакция неоднократно рассказывала о трагической судьбе некогда популярного у местных жителей рынка. Несколько лет владельцы торговых площадей пытались в судебном порядке оспорить решение мэрии, обязывающее их снести объект. В конце 2024 года в деле была поставлена точка. В канун Нового года десятки арендаторов торговых павильонов узнали, что в течение всего нескольких дней они должны освободить занимаемые объекты. При этом о судебных тяжбах арендодателей с властями бизнесмены не знали и фактически оказались в заложниках сложившейся ситуации.

Отметим, после завершения владельцами рынка демонтажа построек, чиновники администрации Волгограда обещают заняться благоустройством этой территории. Меж тем, снос рынка тянется уже пять месяцев. 

Фото и видео: Экология Волгограда / t.me

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