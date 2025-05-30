



В Волгограде появились первые кадры, запечатлевшие столкновение грузовика с легковым автомобилем на ул. Санаторной. Как сообщает ИА «Высота 102», момент аварии засняла одна из камер уличного наблюдения, установленная вдоль проезжей части.





Судя по опубликованному видео, МАЗ на бешеной скорости промчался по участку дороги. За автомобилем тянулся огромный шлейф пыли. На финальных кадрах видно, как грузовик сметает автомобиль Mazda, подскакивает на бордюре, влетает в дерево на обочине и останавливается лишь через несколько метров уже на тротуаре.

Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области уточняли, что ДТП произошло в 7:45 у многоквартирного дома №2а. В результате аварии пострадала водитель иномарки. Госпитализацию женщины журналистам прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Женщина 45 лет госпитализирована в отделение нейрохирургии больницы №15. В настоящее время пострадавшая получает всю квалифицированную медицинскую помощь.

Отметим, в настоящее время на месте работает Госавтоинспекция. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Волгоград / t.me