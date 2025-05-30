В Волгограде грузовик с железобетонными плитами протаранил иномарку





30 мая в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», у детского сада № 3 гружённый железобетонными плитами грузовик протаранил иномарку.

- В 07:45 напротив дома № 2 «А» по ул. Санаторная произошло столкновение автомобилей «МАЗ» и Mazda, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, удар случился на огромной скорости. В результате большегруз вместе с легковушкой вылетели на тротуар. Во время съезда с дороги грузовик, вероятно, совершил столкновение ещё с неким объектом.





В результате аварии оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Иномарка оказалась подмята под грузовик. Её салон искорёжен до неузнаваемости. Практически полностью уничтожена оказалась и кабина «МАЗа».

Отметим, по информации правоохранительных органов, женщине за рулём иномарки потребовалась медицинская помощь. Она была доставлена в ближайшую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области