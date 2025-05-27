Расследования

Оперативники задержали студента после звонка о минировании под Волгоградом

Расследования 27.05.2025 17:48
0
27.05.2025 17:48

В Дубовском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего студента колледжа, который в шутку позвонил в экстренные службы и сообщил о минировании образовательного учреждения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, на время следствия юноше избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Звонок о минировании Дубовского колледжа поступил на телефон экстренных служб 26 мая. На место прибыли полицейские, кинолог со служебно-розыскной собакой и сотрудники МЧС. Учащиеся и педагоги были эвакуированы, после чего здание было обследовано. 

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Дубовскому району установили личность и задержали звонившего. Им оказался 16-летний учащийся данного колледжа, который сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД. 

В свое оправдание подросток пояснил, что звонок совершил тайно с телефона своего однокурсника, намереваясь подшутить над ним. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.05.2025 18:11
Расследования 27.05.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 13:10
Расследования 27.05.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 12:16
Расследования 27.05.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 11:54
Расследования 27.05.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2025 09:26
Расследования 27.05.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2025 19:13
Расследования 26.05.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2025 16:34
Расследования 26.05.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2025 16:32
Расследования 26.05.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2025 13:33
Расследования 26.05.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2025 12:05
Расследования 26.05.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2025 11:00
Расследования 24.05.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2025 21:11
Расследования 23.05.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2025 16:51
Расследования 23.05.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2025 15:31
Расследования 23.05.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2025 13:35
Расследования 23.05.2025 13:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
Избиение цыганом 25-летней волжанки сняли на видео очевидцыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Госдума поручила полиции заняться бытовой клеветойСмотреть фотографии
18:21
Волгоградец снял на видео драку вороны с огромной крысой в центре городаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде экс-начальнику ОЭБ отдела полиции №6 не удалось оспорить срок за взяткуСмотреть фотографии
17:51
Главный пристав региона проведет прием волгоградцев в канун Дня защиты детейСмотреть фотографии
17:48
Оперативники задержали студента после звонка о минировании под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:20
В «Царицынской опере» прошёл масштабный проект «Правнуки Победы»Смотреть фотографии
17:05
«Закон выбросили в урну»: волгоградку вгоняют в долги за совершённое угонщиком ДТПСмотреть фотографии
16:29
Рельсы и шпалы сняли на трамвайных путях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Билайн обеспечил связью гостей парк-клуба «Дубровский»Смотреть фотографии
16:25
УФАС накажет волгоградский «Газпром» за срыв отопительного сезонаСмотреть фотографии
15:30
В России срок выдачи маткапитала сократят до 5 днейСмотреть фотографии
15:24
Валуев и Джонсон научат боксу подростков в лагере «Авангард»Смотреть фотографии
15:00
Летний читальный зал возле «Горьковки» набирает популярность у волгоградцевСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде футболисты «Волгаря» устроили массовую драку с воспитанниками СлуцкогоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Жара до +35 и дикий ветер: какая погода ждет волгоградцев до конца маяСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде полиция задержала пятерых возмутителей порядка в ЖК «Ново-Комарово»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Похоронщика и диспетчеров службы «112» судят в Волгограде за «слив» покойниковСмотреть фотографии
12:16
Угонщику военного КАМАЗа Буянову смягчили приговор за смерть реставратораСмотреть фотографии
12:08
Волгоградкам напомнили, какие выплаты можно получить при рождении ребенкаСмотреть фотографии
11:54
Глава Дубовского района Улитин прокомментировал задержание своих замовСмотреть фотографии
11:53
На Максимку в Волгограде 31 мая съедутся полсотни лучших мотогонщиковСмотреть фотографии
11:04
Двух заместителей главы Дубовского района задержали за превышение полномочийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Волгограде завершили работы на водоочистных сооружениях и насосных станцияхСмотреть фотографии
10:42
В Волжском приставы восстановили связь внучки с бабушкой и дедушкойСмотреть фотографии
10:20
Пьяному волгоградцу поездка на чужом авто может обернуться 5-летним срокомСмотреть фотографии
10:07
Drivee в Волгограде: хорошие люди возят хороших людейСмотреть фотографии
09:44
Сухой закон снова ждет жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области 20 садовых товариществ обесточили за долгиСмотреть фотографии
09:26
Облсуд рассмотрит жалобу на приговор угонщика, задавившего волгоградского реконструктораСмотреть фотографии
 