В Дубовском районе Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего студента колледжа, который в шутку позвонил в экстренные службы и сообщил о минировании образовательного учреждения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, на время следствия юноше избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Звонок о минировании Дубовского колледжа поступил на телефон экстренных служб 26 мая. На место прибыли полицейские, кинолог со служебно-розыскной собакой и сотрудники МЧС. Учащиеся и педагоги были эвакуированы, после чего здание было обследовано.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Дубовскому району установили личность и задержали звонившего. Им оказался 16-летний учащийся данного колледжа, который сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В свое оправдание подросток пояснил, что звонок совершил тайно с телефона своего однокурсника, намереваясь подшутить над ним. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.