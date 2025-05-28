Расследования

Под Волгоградом осудили мотоциклиста, убившего люлькой пенсионерку

Расследования 28.05.2025 06:32
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28.05.2025 06:32


К 5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 47-летний житель Волгоградской области, который сбил на мотоцикле пенсионерку и скрылся с места ДТП. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Вина водителя усугублялась еще тем, что у него не было прав, а после совершения ДТП он скрылся.

Согласно материалам дела, вечером 23 сентября 2024 года житель Фроловского района, управляя мотоциклом марки «Днепр», наехал боковым прицепом на 76-летнюю женщину, которая стояла на обочине. ДТП произошло в хуторе Красные Липки вблизи дома №155. Мотоциклист не оказал помощи пострадавшей и уехал с места происшествия. Пенсионерку госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день от полученных травм.

Водитель полностью признал вину. Приговором суда ему также запрещено в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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