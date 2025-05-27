Похоронщика и диспетчеров службы «112» судят в Волгограде за «слив» покойников





В Волгограде в Дзержинском районном суде 29 мая состоится первое заседание по уголовному делу, которое расследовалось Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России в отношении шести участников организованной группы по ч.3 ст.272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информации. На скамье подсудимых, сообщает ИА «Высота 102», предстанут предприниматель Сергей Толстиков, осуществляющий ритуальные услуги в Волгограде, а также диспетчеры службы «112», которые, по версии следствия, сливали бизнесмену данные о новых покойниках.

Как ранее сообщалось информагентством, с 2021 года диспетчеры «112» незаконно передавали информацию о личности умерших и месте их жительства 31-летнему Сергею Толстикову. За такие услуги диспетчеры за одну только смену получали вознаграждение от похоронщинка в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Отметим, что преступную схему удалось раскрыть волгоградской полиции – в основу уголовного дела легли материалы, представленные УМВД России по Волгограду.

Согласно картотеке Дзержинского районного суда Волгограда, уголовное дело в отношении волгоградцев поступило в суд 31 марта 2025 года. На скамье подсудимых семь человек: Олеся Бакулина, Запир Джамбулатов, Светлана Евдокимова, Вероника Зотова, Елена Сладких, Юлия Смирнова и, собственно, сам Сергей Толстиков. В назначенном на 29 мая судебном процесс планируют принять участие шесть адвокатов и прокурор Дзержинского района Волгограда.

Отметим, что ранее судом были отложены два заседания по причине неявки одного из защитников.