В Волгограде диспетчеров 112 подозревают в передаче ритуальщикам данных о покойниках

Диспетчеров службы 112 подозревают в передаче за вознаграждение персональных данных об умерших в Волгоградской области 31-летнему предпринимателю Сергею Толстикову, который специализируется на организации похорон, передает V102.RU.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, Третьим отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК России уголовное дело возбуждено в отношении шести участников организованной группы по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, организатором этой незаконной деятельности был предприниматель, который платил за информацию об умерших, чтобы далее работать с их родственниками по организации похорон.

- С 2021 года диспетчеры центра обработки экстренных вызовов незаконно передавали информацию о личности умерших и месте их жительства, а также данные лиц, передавших сообщение о смерти, 31-летнему предпринимателю, осуществляющему деятельность по организации похорон, - сообщили в региональном СКР. - За предоставление данных в рамках одной рабочей смены диспетчеры получали вознаграждение от 1 до 3 тысяч рублей.

Следствие располагает данными, что предприниматель действовал через своего знакомого, в круг общения которого входили сотрудники центра обработки вызовов.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УМВД России по г.Волгограду.

В настоящее время ведется следствие, в ходе которого будут установлены все участники этой преступной схемы.