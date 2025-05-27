Расследования 27.05.2025 09:26
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27.05.2025 09:26
Сегодня, 27 мая, Волгоградский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу Александра Буянова, которого приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что он в пьяном виде на угнанном КАМАЗе сбил насмерть человека. Как сообщает ИА «Высота 102», жалобу подала защита Буянова. Сам осужденный будет присутствовать на заседании по видеосвязи.
Напомним, Буянов выслушал приговор Центрального районного суда 18 марта. Он ответил за преступление, которое совершил 11 августа 2024 года. Тогда мужчина угнал КАМАЗ с территории военной части и в пьяном виде разъезжал по дорогам города. Около «Волгоград Арены» он сбил известного волгоградского реконструктора Сергея Типайлова. Мужчина скончался на месте. После смертельного наезда Буянов совершил еще одно ДТП, а затем бросил грузовик и убежал. Но вскоре его задержали.
Коллаж V102.RU
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