Экология

Невский конгресс поддержал проект альтернативного обводнения Волго-Ахтубинской поймы

Экология 23.05.2025 17:23
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23.05.2025 17:23


Участники XI Невского международного экологического конгресса поддержали волгоградский проект альтернативного обводнения Волго-Ахтубинской поймы по итогам работы дискуссионной площадки «Экология больших городов». 

Как ранее сообщалось ИА «Высота 102», для дополнительного обводнения поймы предлагается строительство обводного канала, который позволит напитывать водоемы независимо от сбросов воды с Волжской ГЭС. Проект уже поддержали сенаторы после презентации на неделе Волгоградской области в Совете Федерации – подготовлен проект Постановления Совфеда «О государственной поддержке социально-экономического развития Волгоградской области».

На площадке Невского конгресса значимый для всего Юга России проект презентовала вице-губернатор Волгоградской области Анна Писемская.  


– Сегодня это один из важнейших в современной России проектов экологической направленности, – отметила Писемская. – Его реализация направлена на улучшение условий жизни 61 миллиона человек - именно столько проживает в границах Волжского бассейна. При реализации этого проекта будет обеспечен более плавный режим обводнения и значительно улучшится качество атмосферного воздуха.

По данным администрации Волгоградской области, Палата регионов высоко оценила социальную и эколого-экономическую значимость проекта.

Фото: volgograd.ru

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