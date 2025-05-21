Транспорт

В Волгоградской области отремонтируют мосты через Бузулук и Вязовку

Транспорт 21.05.2025 06:53
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21.05.2025 06:53


В Еланском районе Волгоградской области в течение трёх лет капитально отремонтируют мосты через реки Бузулук и Вязовку. Как сообщает ИА «Высота 102», облкомдортранс объявил о поиске компаний, готовых привести объекты в нормативное состояние.

Мостовое сооружение через Бузулук расположено на территории Тростянского сельского поселения. Оно обеспечивает сообщение по подъездной дороге от трассы «Самойловка — Елань — Преображенская — Новоаннинский — Алексеевская — Кругловка — Шумилинская» к хутору Красноталовский. Его длина вместе с подъездами составляет порядка 90 метров. Специалистам предстоит здесь укрепить откосы, произвести окраску бетонных частей моста, демонтировать старое асфальтовое полотно, восстановить основание и уложить новое дорожное покрытие, а также обновить ограждение.

Финишируют работы этапом, на котором должна быть нанесена разметка и установлены дорожные знаки. На эти цели из бюджета выделено 288,2 млн рублей.

На мосту через Вязовку на 69-м километре региональной трассы «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская» запланирован аналогичный объём работ. Здесь специалистам также предстоит уделить внимание как мостовому сооружению, так и проезжей части, включая подъезды. Длина моста составляет 62,7 метра. На его ремонт выделено 293 млн рублей.

Оба контракта предусматривают гарантийное обслуживание конструкций моста в течение 10 лет, а дорожного покрытия в течение 8 лет.

Отметим, конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций завершатся на следующей неделе. Победителям аукционов предстоит сдать оба объекта к 1 сентября 2027 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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