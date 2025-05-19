Под Волгоградом в ерике нашли утонувшего в начале мая рыбака





В Волгоградской области завершились поиски утонувшего во время рыбалки жителя Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональные экстренные службы, труп мужчины был обнаружен в выходные, 17 мая.

Ранее информагентство сообщало о происшествии на ерике Пахотный. 65-летний мужчина 3 мая отправился на рыбалку и пропал. Тогда в качестве самой вероятной версии исчезновения называли несчастный случай, в результате которого пенсионер могу утонуть.

Поисками пропавшего занимались водолазы Краснослободского поисково-спасательного подразделения. В минувшие выходные поиски дали результат – утонувшего нашли в ерике недалеко от СНТ «Строитель-2».