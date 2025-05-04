Происшествия

Под Волгоградом в ерике утонул 65-летний рыбак

Происшествия 04.05.2025 09:49
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04.05.2025 09:49


Трагедия произошла 3 мая на территории Ахтубинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГКУ «Служба спасения», на ерике Пахотный утонул 65-летний рыбак.
Водолазы Краснослободского поисково-спасательного подразделения накануне приступили к поискам тела, но пока безрезультатно. Поисковые работы будут продолжены.
Фото: ГКУ «Служба спасения» VK.com

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