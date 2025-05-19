Расследования 19.05.2025 08:40
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19.05.2025 08:40
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту «Астрахань – Волгоград» в связи с аварией, повлекшей гибель пассажиров, в районе поселка Цаган-Аман на территории Республики Калмыкия. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Напомним, ночью 19 мая в 2-10 ч. на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» на территории Юстинского района столкнулись Volkswagen под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области и грузовой автомобиль ФАВ c логотипом на борту Wildberries, за рулем которого находился 51-летний водитель из Тульской области.
В результате ДТП погибли семь человек, среди них – двое волгоградцев. Еще одиннадцати пассажирам медики оказывают помощь.
Ранее Госавтоинспекция Калмыкии опубликовала видео с места жуткой аварии.
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