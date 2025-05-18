Под Волгоградом обновят дорогу к станице Алексеевской за 1,6 млрд рублей

В Алексеевском районе Волгоградской области региональные власти готовятся приступить к капитальному ремонту автотрассы 18К-12 «Панфилово — Алимов-Любимовский — Шарашенский — Алексеевская». Как сообщает ИА «Высота 102», облкомдортранс объявил о поиске подрядной организации, готовой обновить 17-километровый участок в границах хуторов Решетовский и Солонцовский.

Специалистам предстоит отфрезеровать двухполосную проезжую часть, укрепить основание дороги и уложить новые слои асфальта. На эти цели из бюджета выделено 1,6 млрд рублей.

Ремонт должен завершиться к 31 августа 2027 года. Подрядчика отберут по итогу открытого аукциона в течение ближайших недель. Отметим, общая протяжённость дороги составляет 75,4 километра.