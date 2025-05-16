Экономика

Волгоградцы за три месяца заняли у банков 58,7 млрд рублей

Экономика 16.05.2025 21:12
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16.05.2025 21:12


В Волгоградской области региональное отделение Центробанка подвело итоги работы банковского сектора в первом квартале 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты зафиксировала спад темпов кредитования. За три месяца жители заняли у финансовых организаций 58,7 млрд, что на 23,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Ощутимее всего сокращение коснулось ипотечного кредитования. В январе-марте волгоградцы взяли на приобретение квартир всего 6,5 млрд рублей. Снижение по сравнению с предыдущим периодом - 36,3%. Ещё 52,2 млрд рублей заёмщики получили в рамках потребительского кредитования. Отрицательная динамика 21,3%.

По информации экспертов такие результаты носят плановый характер и необходимы для «охлаждения» экономики.

- Жесткая денежно-кредитная политика Банка России призвана снизить избыточный спрос и замедлить инфляцию. Сокращение объемов кредитования поможет сбалансировать рынок товаров и услуг, а макропруденциальные меры минимизируют риски роста долговой нагрузки заемщиков, - подчеркнул управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Отметим, в целом же жители региона на апрель 2025 года взяли на себя кредитные обязательства в объёме более 400 млрд рублей.

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