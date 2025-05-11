Экономика

В Волгоградской области ипотечный рынок обрушился на 63,6%

Экономика 11.05.2025 14:52
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11.05.2025 14:52


Центробанк России опубликовал статистику по выдаче ипотечных жилищных кредитов в январе-марте 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области фиксируется резкий спад по соответствующему показателю. За первый квартал банковские организации региона выдали всего 1812 займов, что на 63,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным регулятора, физические лица в январе оформили 408 ипотечных кредита, в феврале – 654, в марте – 750. Тогда как годом ранее банки профинансировали, соответственно, приобретение 924, 1118 и 1707 квартир.

Одновременно вырос и средний объём займа. Если в марте 2024 года волгоградцы брали на приобретение недвижимости 3,1 млн рублей, то в 2025 году этот показатель вырос до 3,8 млн рублей.

Ощутимо подрос и средний срок ипотечного кредитования – с 298 месяцев до 316 месяцев.

Отметим, ранее редакция сообщала, что по итогу 2024 года эксперты фиксировали спад ипотечного рынка региона на 41%.

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