Экология

Под Волгоградом фермера уличили в создании свалки площадью 2025 кв. метров

Экология 14.05.2025 19:32
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14.05.2025 19:32


В Новоаннинском районе Волгоградской области Россельхознадзор обнаружил несанкционированную свалку. Как сообщает ИА «Высота 102», инспекторам удалось выяснить, что захламлённый земельный участок принадлежал местному фермеру.

- В ходе обследования сельхозугодий выявлены очаги захламления бытовыми отходами (пластиковые бутылки, пластиковый шнур, сухие: трава, ботва от помидор, деревья и ветки). Общая площадь захламления составляет 2025 кв. м. На момент выездного обследования уборка захламления не осуществлялась, - рассказали журналистам в пресс-службе УФС Россельхознадзора по РВАОиРК.

Отметим, инспекторы обязали предпринимателя ликвидировать свалку на сельскохозяйственной земле, в противном случае фермеру может грозить административная ответственность.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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