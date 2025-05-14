Под Волгоградом осудят ослеплённого взяткой сотрудника ВМЭС





В Городищенском районе Волгоградской области завершено расследование о получении взятки сотрудником ресурсоснабжающей организации. Как сообщает ИА «Высота 102», СК предъявил обвинение специалисту АО «ВМЭС», который покрывал регулярные кражи электроэнергии в СНТ.

- В конце 2022 года старший мастер районного подразделения акционерного общества «Волгоградские электрические сети», в обязанности которого входило выявление фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии, оформление соответствующих актов, а также контроль за заменой приборов учета, вступил в преступный сговор с владельцем дачного участка, расположенного на территории садоводческого товарищества, - рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По договорённости, дачник начал получать электроэнергию через повреждённый счётчик, что позволило ему сэкономить кругленькую сумму. Специалист же ресурсоснабжающей организации за вознаграждение закрывал на это глаза.

Отметим, точку в уголовном деле теперь предстоит поставить Городищенскому районному суду. Мастеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Расследование в отношении садовода выделено в отдельное делопроизводство. Ему также грозит уголовная ответственность.

Фото из архива ИА «Высота 102»