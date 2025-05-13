В Волгоградской области на 70% нарастили производство маринованных огурцов

Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» в Волгоградской области в первом квартале 2025 года составил 102,3% к уровню соответствующего периода 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облкомсельхоз, наибольшую динамику роста показало производство консервированных с уксусом овощей — 70% к уровню аналогичного периода прошлого года, белково-витаминных концентратов — 62%, масла сливочного — 38%, премиксов — 32%, молока пастеризованного и стерилизованного — 24%.Колбасных изделий в этом году произвели больше на 24%, консервированных без уксуса овощей — на 19%, соков из фруктов и овощей — на 16%, продуктов кисломолочных — на 10%, сыворотки —на 8%.В ведомстве отметили, что пищевая промышленность в регионе выпускает как традиционные, так и высокотехнологичные продукты: в регионе выстроена глубокая переработка зерна, молока и маслосемян.