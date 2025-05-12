Опубликовано видео жуткого наезда на «ГАЗель» и людей под Волгоградом

Происшествия 12.05.2025 13:52
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12.05.2025 13:52
В сети появилось видео драматического момента тарана иномаркой «ГАЗели», около которой стояли три человека. Как сообщает ИА «Высота 102», камеры запечатлели, как несущаяся на большой скорости машина, не вписавшись в поворот, врезается в грузовой фургон с открытым капотом. После удара «ГАЗель» снесла мужчин и их разбросало в стороны.
Напомним, страшное ДТП случилось 8 мая на улице Гидростроевская на острове Зеленый в Волжском около автосервиса. За рулем протаранившего грузовой фургон Opel Astra находился 44-летний мужчина.
В результате происшествия пострадали пятеро человек. В тяжелом состоянии в реанимацию больницы имени Фишера были доставлены 63-летний мужчина и 43-летняя женщина. Также травмы получили 36-летний, 49-летний и 42-летний мужчины. Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Фото t.me/chp_34rus
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