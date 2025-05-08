Происшествия

На Зеленом в Волжском Opel протаранил ГАЗель: двое ранены

Происшествия 08.05.2025 14:24
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08.05.2025 14:24


Два человека пострадали в ДТП, которое сегодня, 8 мая, случилось на острове Зеленый в Волжском. В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» пояснили обстоятельства аварии.
Около 12-20 ч. на улице Гидростроевская Opel Astra под управлением 44-летнего водителя врезался в ГАЗель. Пострадавшие госпитализированы. На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа.

Между тем, по свидетельствам очевидцев, авария произошла около автосервиса. В этот момент работники занимались ремонтом ГАЗели. По некоторым данным, пострадавшие были сотрудниками автосервиса.
Фото ДТП и ЧП Волжский t.me

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