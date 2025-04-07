Экология

РПН признал опасным воздух во Фролово

Экология 07.04.2025 21:34
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07.04.2025 21:34


Взятые во Фролово Волгоградской области пробы воздуха оказались несоответствующими нормам СанПиН. Как сообщает ИА «Высота 102», такой ответ был получен на обращение одного из жителей, пожаловавшегося на загрязнение окружающей среды в городском округе.
Как следует из ответа волгоградского Роспотребнадзора, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» сделали замеры в трех точках на территории города. Пробы воздуха не соответствовали по показателям взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов.
В связи с этим волгоградский Роспотребнадзор направил в прокуратуру Волгоградской области решение о согласовании инспекционного визита на ООО «Донской электрометаллургический завод», которое жители подозревают в систематическом загрязнении воздуха.
В частности, фроловчане неоднократно фиксировали на фото и видео черный дым, который поднимается над заводом. Жители также сообщали о тяжелом запахе с примесью металла, которым приходится им дышать.
Фото Подслушано Фролово VK.com

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