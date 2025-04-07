РПН признал опасным воздух во Фролово

Взятые во Фролово Волгоградской области пробы воздуха оказались несоответствующими нормам СанПиН. Как сообщает ИА «Высота 102», такой ответ был получен на обращение одного из жителей, пожаловавшегося на загрязнение окружающей среды в городском округе.
Как следует из ответа волгоградского Роспотребнадзора, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» сделали замеры в трех точках на территории города. Пробы воздуха не соответствовали по показателям взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов.
В связи с этим волгоградский Роспотребнадзор направил в прокуратуру Волгоградской области решение о согласовании инспекционного визита на ООО «Донской электрометаллургический завод», которое жители подозревают в систематическом загрязнении воздуха.
В частности, фроловчане неоднократно фиксировали на фото и видео черный дым, который поднимается над заводом. Жители также сообщали о тяжелом запахе с примесью металла, которым приходится им дышать.
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