Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 лет





Перспективы получения высоких зарплат волгоградцев оценили эксперты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг динамики зарплат в регионах, Волгоградская область заняла 55-е место в исследовании. В частности, аналитики уверены, что половина населения области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательской способности) только через 5,8 лет. А 75% волгоградцев смогут рассчитывать на такой доход лишь через 8,8 лет. Перспективы получения высоких зарплат волгоградцев оценили эксперты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг динамики зарплат в регионах, Волгоградская область заняла 55-е место в исследовании. В частности, аналитики уверены, что половина населения области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательской способности) только через 5,8 лет. А 75% волгоградцев смогут рассчитывать на такой доход лишь через 8,8 лет.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором уже сейчас половина работников получают чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Также в топ-5 регионов с минимальным сроком для получения зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц вошли еще четыре северных региона – Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Во всех этих субъектах РФ среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через два года. Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором уже сейчас половина работников получают чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Также в топ-5 регионов с минимальным сроком для получения зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц вошли еще четыре северных региона – Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Во всех этих субъектах РФ среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через два года.

Замыкают рейтинг Северо-Кавказские республики, где, согласно официальной статистике, уровень зарплат невысокий относительно среднероссийского показателя. Так, в Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности, согласно исследованию, потребуется более 15 лет, а в Чечне более половины работников будут получать 100 тысяч рублей через 13,9 лет. Замыкают рейтинг Северо-Кавказские республики, где, согласно официальной статистике, уровень зарплат невысокий относительно среднероссийского показателя. Так, в Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности, согласно исследованию, потребуется более 15 лет, а в Чечне более половины работников будут получать 100 тысяч рублей через 13,9 лет.

При этом эксперты подчеркивают, что, если для половины работников менее чем через пять лет зарплата в 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности) станет реальностью, то другая половина при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит получать зарплату меньше. При этом эксперты подчеркивают, что, если для половины работников менее чем через пять лет зарплата в 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности) станет реальностью, то другая половина при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит получать зарплату меньше.

В рамках исследования были также оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 100 тысяч рублей у 75% работников региона. Картина по регионам тут слабо отличается от распределения мест для половины работающих, а вот срок достижения рассматриваемой отметки зарплаты ощутимо больше. В рамках исследования были также оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 100 тысяч рублей у 75% работников региона. Картина по регионам тут слабо отличается от распределения мест для половины работающих, а вот срок достижения рассматриваемой отметки зарплаты ощутимо больше.

Фото V102.RU



