Половине волгоградцев предрекли зарплаты в 100 тысяч через 6 лет

Экономика 12.05.2025 09:00
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12.05.2025 09:00
Перспективы получения высоких зарплат волгоградцев оценили эксперты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг динамики зарплат в регионах, Волгоградская область заняла 55-е место в исследовании. В частности, аналитики уверены, что половина населения области будет получать зарплату в 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательской способности) только через 5,8 лет. А 75% волгоградцев смогут рассчитывать на такой доход лишь через 8,8 лет.
Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором уже сейчас половина работников получают чистую зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. Также в топ-5 регионов с минимальным сроком для получения зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц вошли еще четыре северных региона – Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Во всех этих субъектах РФ среднестатистический работник сможет рассчитывать на зарплату в 100 тысяч рублей и более в месяц (с учетом уровня цен) менее чем через два года.
Замыкают рейтинг Северо-Кавказские республики, где, согласно официальной статистике, уровень зарплат невысокий относительно среднероссийского показателя. Так, в Ингушетии для роста медианной зарплаты выше 100 тысяч рублей с учетом покупательной способности, согласно исследованию, потребуется более 15 лет, а в Чечне более половины работников будут получать 100 тысяч рублей через 13,9 лет.
При этом эксперты подчеркивают, что, если для половины работников менее чем через пять лет зарплата в 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности) станет реальностью, то другая половина при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит получать зарплату меньше.
В рамках исследования были также оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 100 тысяч рублей у 75% работников региона. Картина по регионам тут слабо отличается от распределения мест для половины работающих, а вот срок достижения рассматриваемой отметки зарплаты ощутимо больше.
Фото V102.RU
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