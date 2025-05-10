Экология

Гидрометцентр предупреждает о выходе из берегов Волги и Ахтубы

Экология 10.05.2025 13:06
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10.05.2025 13:06


В Волгоградской области наблюдается выход из берегов рек Волга и Ахтуба у четырех населенных пунктов. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 10 мая, Гидрометцентр России.

Так, по данным наблюдения, превышена отметка выхода воды на пойму в Волгограде, рабочем поселке Светлый Яр, в Ленинске и Средней Ахтубе. Об угрозе для жителей не сообщается.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток эта тенденция будет сохраняться. 

Напомним, что пик сбросов на Волжской ГЭС продлился всего три дня. С 7 мая началось ежесуточное снижение расходов воды, которые на 10 мая составляют 14 тысяч кубометров в секунду. Такой объем воды Волжская ГЭС будет сбрасывать до 16 мая.

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