Гидрометцентр предупреждает о выходе из берегов Волги и Ахтубы

В Волгоградской области наблюдается выход из берегов рек Волга и Ахтуба у четырех населенных пунктов. Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 10 мая, Гидрометцентр России.

Так, по данным наблюдения, превышена отметка выхода воды на пойму в Волгограде, рабочем поселке Светлый Яр, в Ленинске и Средней Ахтубе. Об угрозе для жителей не сообщается.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток эта тенденция будет сохраняться.

Напомним, что пик сбросов на Волжской ГЭС продлился всего три дня. С 7 мая началось ежесуточное снижение расходов воды, которые на 10 мая составляют 14 тысяч кубометров в секунду. Такой объем воды Волжская ГЭС будет сбрасывать до 16 мая.