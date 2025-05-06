Экология

Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 мая

Экология 06.05.2025 16:53
0
06.05.2025 16:53


Трехдневные пиковые сбросы в 23 тысячи кубометров воды в секунду, установленные в этом году для Волжской ГЭС, завершаются. Как сообщили V102.RU в пресс-службе гидроэлектростанции, с 7 мая расходы воды начнут постепенно снижаться.

- В первый день на 3000 м³/с, а в последующие дни по 2000 м³/с и к 10 мая 2025 года достигнут 14000±500 м³/с, - сообщили на Волжской ГЭС.

Дальнейший график работы гидроэлектростанции будет определен новым указанием Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

Напомним, что по указанию ведомства в этом году пик сбросов на Волжской ГЭС продлится всего три дня. Это в два раза меньше, чем было в прошлом году. Такое решение было принято с учетом складывающихся гидрологических условий и обеспечения специального попуска в Нижнюю Волгу, который необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
06.05.2025 11:54
Экология 06.05.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Экология
06.05.2025 06:30
Экология 06.05.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Экология
04.05.2025 11:03
Экология 04.05.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Экология
29.04.2025 12:00
Экология 29.04.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
26.04.2025 06:57
Экология 26.04.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Экология
25.04.2025 18:44
Экология 25.04.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Экология
24.04.2025 07:35
Экология 24.04.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Экология
23.04.2025 08:52
Экология 23.04.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Экология
22.04.2025 21:30
Экология 22.04.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
21.04.2025 16:57
Экология 21.04.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Экология
17.04.2025 06:37
Экология 17.04.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Экология
13.04.2025 09:03
Экология 13.04.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Экология
11.04.2025 19:40
Экология 11.04.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2025 21:30
Экология 10.04.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
10.04.2025 21:15
Экология 10.04.2025 21:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:40
Волгоградские пограничники везут в город-герой символ Эстафеты ПобедыСмотреть фотографии
19:15
Как мимолетное виденье. Фотографы показали красоту ушедшей под воду набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» продлил контракты с тренерами и врачами команды Смотреть фотографии
17:47
В центре Волгограда возле пережившего войну тополя высадили его клонСмотреть фотографии
17:27
Суд Волгограда приговорил к 6 годам юриста Нурушева за фейки об СВОСмотреть фотографии
17:26
Выставка фотографий и документов «Дороги Победы» открылась на ж/д вокзале ВолгоградаСмотреть фотографии
16:53
Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 маяСмотреть фотографии
16:46
В Волжском полицейские задержали мужчину за избиение 86-летней материСмотреть фотографии
16:45
Гости из Вьетнама возложили цветы к Вечному огню в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
Квартиры от застройщиков резко подешевели в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:44
За токарями и медиками устроили гонку волгоградские работодателиСмотреть фотографии
15:43
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 МаяСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде Nissan сбил мопед на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
14:58
Под Волгоградом похоронят оборонявшего в одиночку дом на СВО Алексея ЮркинаСмотреть фотографии
14:19
«Всё закрутилось на третьи сутки»: ударный ремонт «школьной» дороги начался после внимания ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:11
Спасавшийся от кредита волгоградец взял 2 млн в кредит и отдал мошенникамСмотреть фотографии
14:01
Яна Поплавская пришла в восторг от встречи с детьми и вагнеровцами в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:35
«Будем добиваться оправдания»: обжалован приговор генералу ПоповуСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области 9 мая пройдет автопробег по местам боевой славыСмотреть фотографии
13:16
Молоко подозрительным сроком годности нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:28
«Здесь ковалась Победа»: на Мамаевом кургане открыли тумбы в честь поселений-рубежей Сталинградской доблестиСмотреть фотографии
12:25
Эксперты одобрили проект создания защитных насаждений на промпредприятии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:24
Путин удостоил наград тракториста и машиниста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
Экс-председатель горсовета Волгограда Сергей Михайлов скончался в возрасте 72 летСмотреть фотографии
11:57
Волгоградца осудят за таран баржей теплохода «Волго-Дон 5051»Смотреть фотографии
11:54
Концессии возместили 22 млн рублей ущерба от ЧП в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
11:14
Минфин предложил освободить участников СВО от транспортных и земельных налоговСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской области осталось 138 участников Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
10:37
Первый показ «Света Великой Победы» для широкой публики пройдет 7 маяСмотреть фотографии
 