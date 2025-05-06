Пиковые сбросы на Волжской ГЭС пойдут на убыль с 7 мая

Трехдневные пиковые сбросы в 23 тысячи кубометров воды в секунду, установленные в этом году для Волжской ГЭС, завершаются. Как сообщили V102.RU в пресс-службе гидроэлектростанции, с 7 мая расходы воды начнут постепенно снижаться.

- В первый день на 3000 м³/с, а в последующие дни по 2000 м³/с и к 10 мая 2025 года достигнут 14000±500 м³/с, - сообщили на Волжской ГЭС.

Дальнейший график работы гидроэлектростанции будет определен новым указанием Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы).

Напомним, что по указанию ведомства в этом году пик сбросов на Волжской ГЭС продлится всего три дня. Это в два раза меньше, чем было в прошлом году. Такое решение было принято с учетом складывающихся гидрологических условий и обеспечения специального попуска в Нижнюю Волгу, который необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Фото из архива V102.RU