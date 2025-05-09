Федеральные новости

Путин после парада покинул Красную площадь под аплодисменты зрителей

Федеральные новости 09.05.2025 11:43
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09.05.2025 11:43


Сегодня, 9 мая, на Красной площади в Москве прошел военный парад Победы в честь 80-летия разгрома советской армией фашистов в Великой Отечественной войне. Как сообщают федеральные СМИ, по окончании парада глава российского государства Владимир Путин покидал главную площадь страны под аплодисменты зрителей. 



Отметим, что парад в Москве начался, как и в Волгограде, ровно в 10.00, а завершился  пролетом авиации – над Красной площадью пролетели лётчики пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в составе девятки самолётов Су-30 и МиГ-29. Замкнули парадный строй шесть самолётов Су-25, окрасив небо Москвы в цвета государственного флага Российской Федерации.

После выступления музыкантов и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО Владимир Путин прошел через площадь. Зрители парада, в свою очередь, приветствовали президента и скандировали «Россия!». 

В Волгограде по окончании парада, тем временем, тысячи зрителей устремились на Центральную набережную, где с 10.00 по традиции развернутся праздничные мероприятия с солдатским привалом, солдатской кашей и ярмаркой. В парке «Комсомольский сад» состоится пятичасовой концерт. А вечером горожане и гости города смогут стать зрителями акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. 

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