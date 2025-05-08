В Волгоград прибыли члены правительства России и Казахстана

Политика 08.05.2025 13:35
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08.05.2025 13:35
Российско-казахская встреча сегодня, 8 мая, прошла в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в город-герой прибыли зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин. Как сообщили V102.RU в администрации региона, гости сначала почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане.
А в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области их встретил губернатор Андрей Бочаров, поблагодарив гостей, а в их лице – Президентов России и Казахстана - за активное участие в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне.Алексей Оверчук отметил, что Россия и Казахстан тесно сплетены общей историей, общими ценностями, а также экономикой. Между двумя странами растет объем взаимной торговли, реализуются совместные инвестиционные проекты.
Серик Жумангарин в свою очередь поблагодарил за теплый прием на сталинградской земле и выразил уверенность, что эффективное гуманитарное и экономическое сотрудничество будет продолжено.
Справка. Республика Казахстан является одним из главных внешнеэкономических партнеров Волгоградской области, стабильно занимая места в первой пятерке из более чем 100 стран-партнеров по объему внешнеторгового товарооборота. При этом существует хороший потенциал для дальнейшего развития двусторонних взаимовыгодных отношений.
В Казахстан из региона экспортируются черные металлы; моющие средства; продукты переработки овощей и фруктов; керамика; продукты неорганической и органической химии; каучук, резина и другие товары. Волгоградская область в свою очередь импортирует из республики хлопок, черные металлы, оборудование и механические устройства, пластмассы и изделия из них, электрооборудование и прочую продукцию.Фото администрации Волгоградской области
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