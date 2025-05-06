Концессии возместили 22 млн рублей ущерба от ЧП в пойме Царицы

Компания «Концессии водоснабжения» в полном объеме возместила ущерб, нанесенный почвам от загрязнения сточными водами в результате порыва канализационного коллектора в пойме реки Царица в Волгограде. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- Арбитражный суд Волгоградской области, изучив доводы Росприроднадзора, установил обязанность юридического лица возместить причиненный вред. ООО «Концессии водоснабжения» после вынесения решения судом возместило вред почве в полном объеме – на сумму 22 171 189 рублей, - рассказали в природоохранном ведомстве.

Напомним, что масштабная коммунальная авария произошла в пойме Царицы в районе сквера имени Александры Пахмутовой в Ворошиловском районе Волгограда 27 октября 2022 года. Из-за износа произошел порыв сразу двух веток коллектора, собирающего нечистоты Ворошиловского, Советского и частично Кировского районов. Произошло частичное обрушение склона поймы реки Царица, загрязнение территории сквера Пахмутовой с дальнейшим попаданием сточных вод в Волгу.

Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области, было установлено наличие превышения концентрации таких веществ, как нефтепродукты, нитрат-ионы, сульфат-ионы, кобальта, хрома, калия, фосфат-ионы. Административное расследование возбудили в отношении неустановленного круга лиц по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. В ходе расследования было установлено виновное лицо, которое обязали возместить причиненный почве ущерб.

Фото из архива V102.RU