Дроппер из Искитима вернет деньги, похищенные у волгоградской пенсионерки

Искитимский районный суд Новосибирской области обязал местного жителя вернуть пенсионерке из Волгограда 300 тысяч рублей, которые у нее похитили мошенники. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, 84-летняя волгоградка после общения с аферистами перевела указанную сумму на так называемый «безопасный» счет.

В ходе расследования было установлено, что деньги были переведены на банковскую карту жителя Искитима в Новосибирской области, который за вознаграждение предоставил её в пользование мошенникам.

- В соответствии с законодательством лицо, которое без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество, - пояснили в надзорном ведомстве. - В этой связи прокуратурой Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средства.