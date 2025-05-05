Расследования

Дроппер из Искитима вернет деньги, похищенные у волгоградской пенсионерки

Расследования 05.05.2025 11:01
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05.05.2025 11:01


Искитимский районный суд Новосибирской области обязал местного жителя вернуть пенсионерке из Волгограда 300 тысяч рублей, которые у нее похитили мошенники. Как сообщили V102.RU в прокуратуре региона, 84-летняя волгоградка после общения с аферистами перевела указанную сумму на так называемый «безопасный» счет.

В ходе расследования было установлено, что деньги были переведены на банковскую карту жителя Искитима в Новосибирской области, который за вознаграждение предоставил её в пользование мошенникам.

- В соответствии с законодательством лицо, которое без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество, - пояснили в надзорном ведомстве. - В этой связи прокуратурой Волгограда в суд предъявлено исковое заявление о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средства.

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