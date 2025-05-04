Здоровье

Волгоградские врачи уберегли пенсионера от повторного инсульта

Здоровье 04.05.2025 10:33
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04.05.2025 10:33


Волгоградца, который перенес инсульт, врачи спасли от повторного кровоизлияния. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения, 69-летний мужчина обратился в 25-ю больницу для консультации сердечно-сосудистого хирурга после перенесенного инсульта.  
При плановом обследовании врачи обнаружили у мужчины бляшку во внутренней сонной артерии - стеноз сонной артерии, которая перекрывала просвет сосуда и могла вызвать повторный инсульт. При этом никаких симптомов опасного состояния у волгоградца не было.
Врачи провели эндоваскулярную операцию, в ходе которой команда рентгенхирургов установила стент в сонной артерии, улучшив кровоток и не допустив повторного инсульта. На это потребовалась пара часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
Скриншот видео облздрав 34 t.me

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