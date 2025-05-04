Экология

Пик сбросов на Волжской ГЭС стартовал 4 мая

Экология 04.05.2025 11:03
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04.05.2025 11:03


Сегодня, 4 мая, Волжская ГЭС перешла на режим пиковых сбросов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росводресурсы РФ, объем сбросов на волгоградском гидроузле достиг максимума – 23 тысяч кубометров воды в секунду.
Такой график сохранится до 6 мая. Затем объем сбросов постепенно будет сокращаться. Так, 7 мая Волжская ГЭС будет пропускать 20 тысяч кубометров, а к 10 мая – 14 тысяч.
Напомним, режим спецпопуска начался 29 апреля. Но в этом году период пиковых сбросов продлится всего три дня. Это в 2 раза меньше, чем было в прошлом году. По некоторым оценкам, такого объема воды окажется недостаточным для заполнения водоемов Волго-Ахтубинской поймы. В свою очередь, представители администрации Волгоградской области заверяли федеральное агентство, что ранее проведенные мероприятия по очистке ериков и озер, а также возведенные ГТС позволят избежать дефицита воды.
Фото V102.RU (архив)

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