Болельщики споют «Катюшу» на матче «Ротора» и «Енисея»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 4 мая, дома сыграет с красноярским «Енисеем» в 31-м туре Первой лиги. Начало матча в 17-00 ч., сообщает ИА «Высота 102».

Сине-голубые подошли к очередной встрече с четырехматчевой беспроигрышной серией. Подопечные Дениса Бояринцева в последних двух турах в родных стенах обыграли «Тюмень» (2:1) и на выезде разошлись миром с тульским Арсеналом (1:1). В поединке 27 апреля волгоградцы вышли вперед после гола Ильи Сафронова в самом начале матча. Затем «оружейники» сравняли усилиями опытного Сергея Ткачева. А во второй половине Сафронов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Сине-голубые надежно сыграли в меньшинстве и удержали ничью. На данный момент «Ротор» идет на девятом месте с 41-м набранным очком.

На один балл больше в активе у «Енисея». Команда под руководством легендарного в прошлом футболиста московского «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова располагается на седьмой позиции. В прошлом туре красноярский коллектив на выезде вырвал победу у «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Оливье Кенфак. Напомним, в первом круге «Енисей» дома оказался сильнее «Ротора» - 2:0. Во втором тайме в составе хозяев отличились Александр Масловский и Александр Ломакин.

В сегодняшнем поединке из-за дисквалификации не сыграет Илья Сафронов. Зато должен вернуться в состав защитник Максим Швецов, пропускавший встречу с «Арсеналом» из-за перебора желтых карточек. Отметим, как сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского клуба, на матче «Ротора» и «Енисея» на «Волгоград Арене» в преддверии Дня Победы болельщики на трибунах могут спеть легендарную «Катюшу», начиная с 80-й минуты игры.

И «Ротор», и «Енисей» чувствуют себя весьма уверенно в середине таблицы, уже решив основные задачи в нынешнем сезоне. Поэтому можно рассчитывать, что обе команды, не обремененные серьезной турнирной мотивацией, покажут сегодня интересный футбол.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев