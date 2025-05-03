



Современную молодежь все чаще называют поколением инфантильных и незрелых людей. Родители пытаются ускорить процесс их становления, повторяя привычное: «А вот мы в твое время…». Почему многие из них не спешат взрослеть ни в 30, ни в 35 лет? С чем связано неумение решать собственные проблемы и брать на себя ответственность? И правда ли, что корень этой проблемы заложен в детстве? Эти «вечные» вопросы наших дней корреспонденты ИА «Высота 102» задали известному волгоградскому психологу Дине Зиновьевой.

Большинство современных детей, признает психолог, живут в мире гиперопеки. Их не привлекают к бытовым делам, за них решают все вопросы и делают выбор.

– Причиной инфантильности взрослого человека может быть как гипо-, так и гиперопека, – рассказывает кандидат психологических наук Дина Зиновьева. – В первом случае ребенку уделяют минимум внимания, и, выраpстая, он не понимает границ, не знает норм и правил. На другом же полюсе стоит желание взрослых контролировать все действия ребенка и тем самым лишать его всякой самостоятельности. А ведь самостоятельность формируется с раннего детства – главным смыслом кризисов одного года и трех лет становится посыл «Я сам». Но на этом этапе порывы малыша блокируются. В период с 4 до 6 лет у дошкольников развивается инициативность и чувство самоконтроля. Но в глазах родителей он все еще остается малышом, и поэтому ему снова ничего не разрешают. А дальше начинается школа, где ученик в норме должен справляться с какими-то задачами, самостоятельно выполнять домашнее задание. Но, согласитесь, что едва ли не каждый второй расскажет вам о том, как он часами учит с ребенком уроки. Причиной такого сильнейшего симбиоза родителей и детей становится страх.





Всеобъемлющая забота и желание «подстелить соломки» буквально на каждом шагу чаще всего приводят к развитию в ребенке той самой инфантильности. Ограждая свое чадо от любых трудностей вплоть до окончания вуза, после родители разводят руками – дальше попробуй сам. И здесь у вчерашнего студента возникает главный вопрос: сам – это как?

– Нередко у современных детей отсутствует мужская ролевая модель, в которой девочки должны получать от отца поддержку, понимание того, что они красивые, умные и самостоятельные. С мальчиками же необходимо выстраивание такой системы, при которой сын постепенно отдаляется от матери и, взрослея, выходит в большой мир, – рассуждает психолог. – И в городе, и даже в селе мужчины не привлекают детей к простым бытовым делам. Маленький еще, сделаю сам. В итоге достаточно взрослый мальчик понимает, что совершенно ничего не умеет. Он чувствует и беспомощность, и несамостоятельность. Его толкают в спину: «Пора во взрослую жизнь». Он вроде бы и сам осознаёт необходимость этого шага, но сделать его боится. Когда современные люди начинают задумываться о способности к близости, построению отношений? Дай бог, такие размышления приходят годам к 23-м. А некоторые мужчины вспоминают о женитьбе в 30-35 лет, когда уже сами родители начинают бить во все колокола.

Инфантильный человек раскроет себя не только в личных отношениях, говорит Дина Зиновьева. Его попытки спрятаться в «панцире» и решить проблемы за счет других заметят и работодатели.

– Взрослого инфантила отличает отсутствие самодисциплины, истеричность и неумение держать слово. Такие люди без пауз переходят из одних отношений в другие, стараясь постоянно к кому-то «приклеиться», – отмечает специалист. – Не являясь автором собственной жизни, они всегда считают себя жертвой обстоятельств. Виноваты не они, а кто-то другой – это не дали, это не сделали. Кроме того, для них характерно стремление к легкому заработку - например, сделать закладку или сорвать куш в каких-то азартных играх. Если же говорить про девочек, то они ждут мужчин, которые будут их содержать и решать все возникающие проблемы. Вот вам свежий пример: московские дамы заявляют, что зарплата 500 тысяч рублей для мужчины – вовсе и не зарплата. Им важна должность, марка машины… При этом они вовсе не задумываются, что тот небольшой процент мужчин, которые уже состоялись по всем параметрам, интересуются такими же состоявшимися и интересными женщинами.





Лекарством от «хронической» инфантильности волгоградский психолог называет самостоятельность. По мнению Дины Зиновьевой, для раздачи самых простых поручений по дому родителям вовсе не обязательно ждать взросления своего ребенка.

– В любом возрасте ребенку нужно давать выбор и возможность брать на себя ответственность. Просто задачи должны соответствовать его возрасту. Например, в три года ему под силу решить, надеть ли синие или красные колготки. А в 11 лет – разогреть себе суп или сварить пельмени, – говорит психолог. – Если вы видите, что у ребенка высокая импульсивность, стремление немедленно реализовать ту или иную потребность, повышенная тревожность и желание переложить свою ответственность на плечи других, ему однозначно нужно давать больше самостоятельности. Некоторым мамам я говорю: «Перестаньте кормить его с ложки. В этом возрасте он вполне способен открыть холодильник и найти в нем готовую еду». Но порой мне возражают: «Зачем? Он сделает плохо. Уж лучше я сама».

Фото: архив ИА «Высота 102»