



Власти Волгограда рассказали об очередных ограничениях, ожидающих автолюбителей на майских праздниках. Как сообщает ИА «Высота 102», с 7:00 2 мая по 13:00 9 мая городские службы сузят проезжую часть ул. Мира на участке в границах ул. Ленина и ул. Володарского. Здесь также будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств.

Кроме того, 3 и 5 мая с 7:00 до 22:00 будет ограничена остановка и стоянка транспорта по четной стороне ул. Краснознаменской от ул. Мира до ул. Коммунистической. Аналогичным образом изменится схема движения и на ул. Коммунистической от ул. Краснознаменской до Порт-Саида.

Одновременно пешеходный режим будет введён на участке ул. Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также ряда других прилегающих улиц.

- Автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э с 7.00 до 22.00 3 и 5 мая в связи с проведением массовых мероприятий будут следовать к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую, - добавили в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, как ранее сообщала редакция, 4 мая власти закроют для автомобилей и рокадную дорогу на участке в границах ул. Комсомольской и ул. Маршала Крылова, ул. 7-й Гвардейской в границах ул. Советской и Набережной им. 62-й Армии, а также ул. Землянского от проспекта им. В.И. Ленина до рокадной дороги.