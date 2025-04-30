В Волгограде 4 мая центр города вновь частично закроют для автомобилей

В Центральном районе Волгограда на предстоящих праздниках вновь изменят схему автомобильного движения.
4 мая будет введён пешеходный режим на следующих дорогах:
- на Нулевой продольной магистрали в границах от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова,
- на ул. 7-й Гвардейской в границах от ул. Советской до Набережной им. 62-й Армии,
- на ул. Землянского от пр. Ленина до Нулевой продольной магистрали.
– Более 1200 человек примут участие в легкоатлетической эстафете. Трасса пройдет по нижней террасе Центральной набережной. В забеге примут участие порядка 60 команд от общеобразовательных школ, ссузов и вузов города. Каждая команда, состоящая из 20 спортсменов, преодолеет дистанцию, равную 5000 метров, – подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Фото из архива ИА «Высота 102»