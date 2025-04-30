Экономика

Плакать хочется: в Волгоградской области цены на лук взлетели на 14%

Экономика 30.04.2025 21:15
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30.04.2025 21:15


Цены на некоторые виды продуктов в Волгоградской области за прошедшую неделю резко взлетели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, рекордсменом по росту цен стал лук. Его средняя стоимость выросла сразу на 14,15% - до 67,31 рубля за килограмм. Капуста тоже стоит недешево – она подорожала на 9,18% (65,39 рубля).
Прибавил в цене 2,36% хлеб из ржаной и пшеничной муки (75,82 рубля за кг). Но ряд других продуктов подешевели. Например, стоимость риса снизилась почти на 2% - 92,9 рубля за кг, яиц – на 5% (89,4 рубля за десяток), сахара – на 1,5% (68,45 рубля).
Чемпионом по падению цены стали свежие огурцы. За неделю их стоимость снизилась почти на 25% - до 152,79 рубля. Помидоры подешевели на 4% - 233,74 рубля.
Фото V102.RU

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