Сегодня, 28 апреля, в Волгоградской области на площадке оборонно-спортивного лагеря «Авангард» вопросы сохранения исторической памяти обсудили на совместном заседании представители Молодежной палаты при Парламентском Собрании Беларуси и России и Молодежного Парламента при Государственной Думе РФ.

Как сообщили V102.RU в администрации региона, встреча состоялась в рамках международного форума «Великое наследие – общее будущее», который с 28 по 30 апреля проводится в волгоградском регионе.

- Ключевыми темами совместного заседания стали сохранение и защита исторической памяти, сотрудничество молодежных организаций. В частности, парламентарии рассмотрели предложения о проведении ряда патриотических и просветительских проектов, программ по популяризации здорового образа жизни, развития предпринимательства, - рассказали в обладмине.

Молодые парламентарии двух стран также обсудили аспекты проведения Дней единых информационных действий в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и акции «Сад Памяти». На совместном заседании поднимались вопросы развития международного сотрудничества, популяризации деятельности молодых парламентариев с учетом имеющихся успешных практик и форм работы в рамках Союзного государства, актуализация плана работы на 2025-2026 гг.

Международный форум «Великое наследие – общее будущее» проводится в Волгоградской области впервые. В нем принимают участие деоегации из 20 стран, включая дружественные страны Европы, Азии и Латинской Америки. На пленарное заседание, которое пройдет 29 апреля, прибудут президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Фото: администрации Волгоградской области