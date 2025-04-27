Федеральные новости

В России для студентов учредили стипендию имени Жириновского

Федеральные новости 27.04.2025 08:00
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27.04.2025 08:00


В России студентов-востоковедов будут поощрять стипендией имени Жириновского. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление правительства №517 вступает в силу 27 апреля. 

С 1 сентября студенты и курсанты вузов, а также аспиранты, которые имеют достижения в области востоковедения и госуправления начнут получать выплаты. Студенты смогут получить выплату в 15 тысяч рублей, а аспиранты - в 20 тысяч рублей. 

Назначаться выплаты будут на 12 месяцев по итогам конкурса. Среди основных требований - хорошие оценки, публикации в научных изданиях, участие в конференциях, победы на всероссийских или международных конкурсах. 

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