В России для студентов учредили стипендию имени Жириновского





В России студентов-востоковедов будут поощрять стипендией имени Жириновского. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление правительства №517 вступает в силу 27 апреля.

С 1 сентября студенты и курсанты вузов, а также аспиранты, которые имеют достижения в области востоковедения и госуправления начнут получать выплаты. Студенты смогут получить выплату в 15 тысяч рублей, а аспиранты - в 20 тысяч рублей.

Назначаться выплаты будут на 12 месяцев по итогам конкурса. Среди основных требований - хорошие оценки, публикации в научных изданиях, участие в конференциях, победы на всероссийских или международных конкурсах.