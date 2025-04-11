Расследования

Суд не отпустил из СИЗО на СВО арестованного генерала Попова

Расследования 11.04.2025 15:35
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11.04.2025 15:35


Сегодня, 11 апреля, 2-й Западный окружной военный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, который содержится в СИЗО в Тамбовской области, передает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Суд отклонил апелляционную жалобу на ужесточение меры пресечения Попову, который ранее находился под домашним арестом. Такое решение принято после недавних сообщений о скором освобождении Попова для его отправки на СВО.

Напомним, что мера пресечения генерал-майору была ужесточена 28 февраля по ходатайству военной прокуратуры. После этого Иван Попов обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. 9 апреля адвокат Попова сообщил, что арестованного генерала отправят на СВО, так как получено соответствующее согласие Минобороны РФ.

Иван Попов — уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. Вину он не признает.

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