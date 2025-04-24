Туча идёт с запада: на Городище и Волгоград обрушился град

Сегодня, 24 апреля, жители рабочего поселка Городище в Волгоградской области и Дзержинского района Волгограда сообщают о сильном ливне, который сопровождается градом, передает V102.RU.
Жители, которых застала непогода, снимают происходящее на телефоны и делятся фото и видео в социальных сетях.
Так, по сообщению волгоградцев, град в Дзержинском районе выпал вблизи шоссе Авиаторов, которое ведет в аэропорт.
Напомним, что накануне градом завалило Светлоярский, Камышинский и Николаевский районы Волгоградской области. ГУ МЧС России по регионе ранее предупреждало об ухудшении погодных условий.
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