Происшествия

Туча идёт с запада: на Городище и Волгоград обрушился град

Происшествия 24.04.2025 12:22
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24.04.2025 12:22


Сегодня, 24 апреля, жители рабочего поселка Городище в Волгоградской области и Дзержинского района Волгограда сообщают о сильном ливне, который сопровождается градом, передает V102.RU.

Жители, которых застала непогода, снимают происходящее на телефоны и делятся фото и видео в социальных сетях. 



Так, по сообщению волгоградцев, град в Дзержинском районе выпал вблизи шоссе Авиаторов, которое ведет в аэропорт.

Напомним, что накануне градом завалило Светлоярский, Камышинский и Николаевский районы Волгоградской области. ГУ МЧС России по регионе ранее предупреждало об ухудшении погодных условий.

Видео: «Короче, Волгоград» и «Волгоград с огоньком» / t.me

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