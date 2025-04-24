Общество 24.04.2025 08:41
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24.04.2025 08:41
Выпавшим накануне, 23 апреля, град в Волгоградской области, в буквальном смысле слова завалило обочины проселочной дороги. Он не растаял даже к вечеру. Впечатляющее видео снял житель Николаевского района, передает V102.RU.
- Прямо колея. Это он прошел, видите, что творится. Все в снегу и как приморозило. Машину не удержишь на дороге, - комментирует местный житель.
Напомним, накануне, 23 апреля, в некоторых районах Волгоградской области прошел град, который сопровождался сильным ливнем, грозой и усилением ветра. Больше всего досталось Светлоярскому, Камышинскому и Николаевскому районам. О природных катаклизмах предупреждали в МЧС.
Видео читателя V102.RU
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