Командиры записали умершего от ран участника СВО в «сердечники»

Жирновский районный суд Волгоградской области признал смерть участника СВО наступившей при исполнении им обязанностей военной службы. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Федор Л. на СВО был смертельно ранен во время артиллерийского обстрела и от полученных ранений скончался 4 марта 2024 года. Такие данные были указаны в свидетельстве о смерти мужчины и в извещении военного комиссариата.

Однако, когда в мае прошлого года сын погибшего Александр обратился в военкомат с заявлением о выплате ему предусмотренных мер поддержки и единовременного пособия в связи с гибелью отца и компенсации расходов на его погребение, его обращение осталось без ответа. В ноябре 2024 года он повторно написал заявление в военкомат, однако ему отказали в денежных выплатах, так как, якобы, смерть его отца не была связана с исполнением военной службы, а наступила из-за ишемической болезни сердца.

Но сын бойца не согласился с такой версией и обратился в суд, который установил, что медицинским свидетельством о смерти и извещением военного комиссара было подтверждено, что мужчину смертельно ранило при артобстреле. Поэтому его смерть связана с исполнением обязанностей военной службы. Кроме того, участник СВО был посмертно награжден Орденом мужества в апреле 2024 года.

В то же время выписки из приказов командиров войсковых частей о смерти военнослужащего в результате ишемической болезни сердца суд признал противоречащими указанным материалам дела. Доказательств того, что отец истца не находился при исполнении обязанностей воинской службы, имел указанное заболевание на момент заключения им военного контракта, в связи с чем был ограничено годен либо не годен к прохождению военной службы, в судебном заседании установлено не было.

Решением Жирновского районного суда Волгоградской области требования Александра Л. были удовлетворены в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.

Фото V102.RU (архив)